28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, что страны G7 не будут платить за газ в рублях.

Оксана Переможенко, , 20:18 — REGNUM Страны G7 не будут платить за газ в рублях, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Его слова приводит Bloomberg.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«Первое апреля в этом году будет очень смешным», — отреагировала Daria G.

«Готовим попкорн», — иронизирует Сергей М.

«Главное, чтобы мы в ответ перестали газ поставлять», — добавил Andrew-K.

«Ну тогда замерзайте коллективно, если вам от этого теплее на душе», — смеется «Злючка».

Лидеры G7 Nato.int

«Посмотрим, что потом скажут, когда задницы отморозят», — написала Катерина ZV.

«Какие смелые табаки», — пошутил Rinat.

«Дело пошло на слабо…» — считает Evgeny K.

«Будут у Венгрии за форинты покупать?» — задался вопросом Гена Б.

«Почему бы и нет… [Украинцы] же покупали «словацкий» [газ]. Нам-то пофиг, через сколько посредников он пройдёт», — ответил Гене Б. Priboi 5.

«Дождёмся 31 марта! А пока европейские понты», — пишет Drug Vash.

«Ну нету денег, нету газа. Всё честно», — отметила Зара.

«Отрицание? Гнев? Скор будет торг?» — задалась вопросом Irina.

«Привыкли за три десятилетия прогибать Россию под себя. Старые привычки трудно искореняются. Надеюсь, наши не бросают слов на ветер», — отреагировал Llion.

«А Китай скупает рубли», — смеется Artem.

«А нафига вообще продавать газ за ихние фантики?» — недоумевает Ivan I.

«31 марта вступает в силу закон о платежах в рублях. А 1 апреля в Европе начинается день смеха», — с юмором добавил «Квантовые хроники».

«Америка и ее шестерки отказались платить», — добавила «Товарищ Сталин».

«Учитывая приятную практику, где второе предложение хуже первого, не удивлюсь, если с 1 апреля мало того, что перекроют газ, но принудят и за нефть расплачиваться в рублях», — написал DiDro.

«То есть чужие деньги воровать они могут? А платить за газ рублями не могут. Лицемерные лицедеи», — не выдержал Евгений.

«Если у меня была сделка с человеком, а этот человек оказался банальным вором, похитившим мои деньги со счетов, я больше не могу ему доверять, имею право разорвать контракт или пусть выполняет контракт на моих условиях, которые обеспечивают безопасность моих денег. Для этого, конечно, я должна буду сесть за стол переговоров с этим мошенником и составить дополнение к договору, а если он не согласится, то тогда разрываем контракт полюбовно либо через суд. Не думаю, что мне придётся выплачивать неустойку вору, похитившему мои деньги, а репутация моя не пострадает, поскольку объёмы товара, указанные в договоре, я поставляла вовремя и в нужном количестве», — отметила Ekaterina.

«До начала премьеры три дня», — иронизирует Helen.

«Сербия, чувствую, резко нарастит поставки газа», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«Засекаем время», — добавила Olga N.

«Заплатят как миленькие за газ», — считает один из комментирующих.

«Отлично, значит все контракты разрываются и следующие если будут, то только по рыночной цене. Осенью прибегут, но цены будут ого…» — написал Wild Rose.

«Отморожу уши назло бабушке…» — добавил Андрей И.

«Министры не будут, а компании — будут», — отметил Илья.

«Просто кто дольше протянет. Кто первый сдастся, тому все шишки и полетят», — отреагировал Валерий С.

«Цыплят по осени считают, посмотрим, как запоют, когда холода начнутся», — добавил Scorpion.

«Это же Европа. Говорят одно, а втихую уже контракты переписывают», — написал один из комментирующих.

«Через фирмы-прокладки будут брать газ РФ, делов-то. Зато публично и гордо отказались», — пишет Kurkuma.

«Министры никогда и не платили. Платили частные газовые компании», — подытожил Владимир О.

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