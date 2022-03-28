Москва, 28 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Схватка на Украине — это не только военное, экономическое и политическое столкновение, но и борьба реальности и мифов, материального и виртуального, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Government.ru Вячеслав Никонов

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«Есть реальная военная операция, в которой Россия, безусловно, одерживает верх, и есть виртуальные «победы» украинской армии, о которых можно прочитать в западных газетах и услышать от украинских пропагандистов», — рассуждает Никонов в телеграм-канале.

Сейчас столкновение мифа и факта проявляется в необходимости платить за реальный российский газ реальными российскими рублями, отметил парламентарий.

«Не хотите? Желаете жить в своей виртуальности? Ну, тогда обогревайте дома акциями, питайтесь информацией агентств и удобряйте поля лайками из соцсетей», — советует он.

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