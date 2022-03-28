Курск, 28 марта 2022, 18:40 — REGNUM В Курской области завод тракторных запчастей в рамках импортозамещения производит продукцию для гидроузлов тракторов, комбайнов и коммунальных машин. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, спрос на такие детали вырос, так как ранее многие компании закупали их за рубежом.
Сейчас спрос на продукцию превышает производственные возможности завода. На предприятии работают около 40 человек. В месяц ООО «КЗТЗ» выпускает от двух тысяч гидроцилиндров. Всего освоено около 70 позиций. В планах — увеличить количество производимых наименований до 250.
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По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, предприятие может получить льготный займ Фонда развития промышленности Курской области на приобретение оборудования под 1−3% годовых.