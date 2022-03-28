Курск, 28 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. В Курской области завод тракторных запчастей в рамках импортозамещения производит продукцию для гидроузлов тракторов, комбайнов и коммунальных машин. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, спрос на такие детали вырос, так как ранее многие компании закупали их за рубежом.

Трактор

«Производство гидроцилиндров — это настоящее импортозамещение. Заявки поступают со всей России: Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область, Сибирь, Дальний Восток, ЦФО — отовсюду. Все складские запасы за март мы распродали», — отметил представитель предприятия.

Сейчас спрос на продукцию превышает производственные возможности завода. На предприятии работают около 40 человек. В месяц ООО «КЗТЗ» выпускает от двух тысяч гидроцилиндров. Всего освоено около 70 позиций. В планах — увеличить количество производимых наименований до 250.

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По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, предприятие может получить льготный займ Фонда развития промышленности Курской области на приобретение оборудования под 1−3% годовых.

«Изначально эта компания занималась торговлей запчастей для отечественной сельхозтехники. Это направление востребовано, так как многие курские аграрии используют именно отечественную технику. Теперь это уже предприятие, которое производит гидроцилиндры. Совместно с областным комитетом промышленности, торговли и предпринимательства прорабатываем варианты поддержки, в частности Фонда развития промышленности, он сейчас докапитализируется», — заявил Стародубцев.