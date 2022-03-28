Подгорица, , 18:37 — REGNUM Посольство Украины в Подгорице призвало граждан подписать петицию о переименовании улицы Велише Мугоше, на которой находится посольство России в Подгорице, в улицу Украины, сообщает RTCG.

Подгорице

«Кампания «Украинская улица» призывает весь мир сделать Украину частью своих столиц, и они видят в этой инициативе очень мощный ответ к попыткам России и Владимира Путина упразднить Украину и украинскую культуру», — заявили в посольстве Украины в Подгорице.

«Например, Албания переименовала часть улицы, где находится посольство России, в улицу Свободной Украины, Литва переименовала соответствующую улицу в улицу Героев Украины, Латвия изменила эту улицу на улицу Независимой Украины, а Норвегия изменила название площади в перед посольством России на Украинской площади. В минувшее воскресенье Торонто, Канада, присоединился к европейским партнерам, открыв вывеску «Свободная Украина» на фасаде российского консульства на Сент-Клер-авеню. Эта площадь теперь на почетном основании будет называться «Площадь Свободной Украины». Тем временем жители Афин, Вашингтона и Лиссабона также обратились в местные советы с идеей переименования», — говорится в сообщении посольства Украины.

На сайте кампании размещены ссылки на петиции за переименование улиц с посольствами и консульствами России в 53 городах 34 стран мира.

По их словам, список будет расширяться по мере продвижения кампании.