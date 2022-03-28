Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Порядка 48 тысяч американских работников призвали провести забастовку в случае, если владельцы продовольственных магазинов Kroger и Albertsons Companies откажутся повышать заработную плату сотрудникам в Южной Калифорнии, сообщает Reuters со ссылкой на профсоюз UFCW 770.

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Международный профсоюз работников пищевой и коммерческой промышленности (UFCW) требует равной оплаты труда и достаточного количества персонала. Переговоры с продовольственными компаниями ведутся с 28 января.

Сообщается, что американские политики, включая президента США Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса, поддержали требования рабочих.