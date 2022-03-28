Термез, Узбекистан, , 18:37 — REGNUM На пограничном таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области Узбекистана выявлена попытка контрабанды наркотиков в свертках, замаскированных под картошку. Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета Узбекистана службы.

Винсент Ван Гог. Миска с картошкой. 1885

«Грузовой автомобиль, въезжавший из Афганистана, должен быть проследовать транзитом через территорию Узбекистана в Киргизию. Согласно документам, в него было загружено более 22 тонны картофеля в 533 мешках», — сообщает издание.

Однако рентгеновские изображения груза вызвали сомнения у таможенников.

«При досмотре груза в 38 мешках были обнаружены 1305 свёртков, замаскированных под картошку. При вскрытии свертков внутри было найдено 154,09 кг наркотиков», — говорится в публикации.

По выявленному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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