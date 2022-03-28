Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Гигант розничной торговли США Walmart прекратит продажу табачных изделий в некоторых магазинах на территории страны, сообщает 28 марта Wall Street Journal.

Магазин Walmart в США (сс) Walmart Corporate

Компания не сообщила, сколько именно магазинов откажутся от продажи табака, однако известно, что часть из пяти тысяч торговых точек сети продолжит продавать товары данной категории.

Отмечается, что среди прочего сигареты будут изъяты из магазинов в Калифорнии, Флориде и Нью-Мексико.

Напомним, американская сеть аптек CVS в 2014 году первой убрала сигареты с прилавков. Несколько лет спустя Walmart приостановил продажу электронных сигарет и картриджей с никотином в своих магазинах в США.