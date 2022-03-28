Москва, , 18:31 — REGNUM Минфин пока не направлял средства ФНБ на покупку акций российских компаний на рынке, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока средства ФНБ у нас находятся в нашем резерве. Средства ФНБ нам нужны будут сейчас для финансирования видов поддержки предприятий, которые попали в сложную ситуацию», — сказал Силуанов.

Ранее 1 марта заявлялось, что Минфин направит 1 трлн рублей из ФНБ на поддержку фондового рынка. Решение было принято после крупнейшего в истории российского рынка обвала, который произошел 24 февраля на фоне обострения геополитической ситуации на Украине и введения санкций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России подписал закон о том, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть вложены в облигации федерального займа и акции российских компаний.

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