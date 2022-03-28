Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Закрытие производства бария на химическом заводе имени Карпова в Татарии, экономия средств и многолетняя дружба с поставщиком — стали причинами того, что Городской клинико-диагностический центр (ГКДЦ) №1 Санкт-Петербурга закупил барий, не предназначенный для медицинских обследований, из-за чего погибли семь человек.

Городской клинико-диагностический центр №1 на улице Сикейроса в Петербурге Spb.sledcom.ru

Это следует из опубликованной 28 марта «КП-Петербург» заявки на закупку смертельно опасного химиката.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ГКДЦ №1 оказывались медицинские услуги населению с применением промышленного химического препарата — бария, не включенного в государственный реестр лекарственных средств. В период с декабря 2021 года по январь 2022 года семь пациентов, проходивших обследование желудочно-кишечного тракта, в результате этих действий скончались. Еще порядка 20 человек получили ущерб здоровью.

Просьбу закупить барий сернокислый 0,10% (H2O) KARPOV-3158, ГОСТ 3158−75 для проведения рентгеноскопий и ирригоскопий подала на имя главного врача Евгения Петрова старшая медсестра отдела лучевой диагностики Марина Ефремова. Несмотря на то, что данный химический реактив не предназначен для медицинского применения, по ГОСТу он не ядовит и не должен был привести к смертельным случаям.

В документе Ефремова указала, что этот барий, вместо положенного «Бар-ВИПС», необходимо закупить по двум причинам. Первая — «закрытие химического завода имени Л.Я. Карпова» в Менделеевске в Татарии. Таким образом медцентр хотел быстрее приобрести у своего многолетнего поставщика «НеваРеактив» остатки химиката. Вторая причина — данный барий якобы имел «меньший расход по сравнению с аналогами». Однако удалось ли сэкономить — неизвестно. Но его использование привело к большой трагедии.

Напомним, фигурантами дела стал Петров и Ефремова, а также заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева, заместитель главного врача по лечебной и экспертной работе Наталья Суровенко, заместитель главврача по медицинской части Александра Феофанова. Всем, кроме старшей медсестры, которая пыталась свести счеты с жизнью, бросившись под грузовик, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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