Курган, , 18:26 — REGNUM Военных из курганской области, которые в ходе спецоперации на Украине получат ранения и им потребуется дополнительная реабилитация, обеспечат на родине бесплатным полноценным восстановлением в санатории «Озеро Медвежье», а также в «Сосновой роще». Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Зауралья Вадим Шумков.

Санаторий «Озеро Медвежье» Medvegie.zauralkurort.ru/

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«Во время Великой Отечественной войны бойцов с тяжелыми ранениями хорошо ставила на ноги бальнеология озера Медвежье. Желаю всем крепкого здоровья, но если среди курганских ребят кто-то получит ранения в ходе спецоперации — готовы помочь в восстановлении», — сообщил глава Курганской области. .

Вадим Шумков отметил, что правительство региона направило предложение в Минздрав и Минобороны по более активному задействованию возможностей Илизаровского центра, для всех военнослужащих, получивших ранения, в случае если ранения привели к нарушению функций опорно-двигательного аппарата.