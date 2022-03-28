Екатеринбург, 28 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Свердловской области хлебопекарные предприятия получат более 79 млн рублей. Это дополнительная господдержка для сдерживания цен, сообщает региональный департамент информполитики.

ИА REGNUM Деньги

Субсидия носит заявительный характер. Заявиться на неё могут предприятия, обязующиеся не поднимать цены на свою продукцию.

Добавим, в 2021 году господдержку получили десять свердловских предприятий. Общая сумма выделенных денег превысила 40 млн рублей.