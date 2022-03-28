Москва, , 18:23 — REGNUM В ближайшие годы страны Евросоюза не смогут обойтись без российского газа. Об этом 28 марта заявил экс-глава Центрального банка России Сергей Дубинин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, Запад едва ли согласится разорвать газовые контракты с Россией. Поэтому Евросоюзу неизбежно придётся пересмотреть хотя бы часть своих контрактов для оплаты «голубого топлива» в рублях.

«В принципе можно ли пересмотреть эти контракты? Видимо кто-то с западной стороны пойдет на пересмотр контрактов, потому что обойтись без российского газа они в течение нескольких ближайших лет не смогут. Но они постараются создать свой картель покупателей, чтобы этот рынок регулировать», — сказал Дубинин.

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