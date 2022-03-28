Анкоридж, США, 28 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Жителям горного района Анкоридж на Аляске, США, предписано эвакуироваться из-за угрозы схода огромной лавины, сообщает 28 марта Reuters.

(сс) Frank K Анкоридж. Аляска

Мэр пригорода издал приказ об эвакуации, сославшись на серьезную и непосредственную угрозу здоровью, безопасности и благополучию граждан в районе Игл Ривер на окраине города.

На минувшей неделе на данной территории со склона горы уже сошла лавина, накрыв главную дорогу слоем снега глубиной до 24 метров, однако местные власти предупреждают о риске второго схода лавины.