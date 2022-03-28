Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Президент США Джо Байден 28 марта обратится к Конгрессу с просьбой о выделении рекордных средств на военные расходы в мирное время. Байден также планирует повысить налоги для миллиардеров, сообщает Reuters.

Джо Байден Twitter.com/JoeBiden

Глава Белого дома намерен представить бюджет на финансовый год, начинающийся 1 октября, и изложить приоритеты своей администрации. Вместе с тем бюджетный план является лишь своеобразным списком желаний, поскольку окончательные решения по бюджетным вопросам принимают законодатели в Капитолии.

Агентство отмечает, что финансовый документ даст новое представление о мышлении Байдена, который пытается участвовать в украинском кризисе и одновременно готовится к промежуточным выборам 8 ноября, в результате которых его Демократическая партия может потерять контроль над Конгрессом.