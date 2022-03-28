Ереван, 28 марта, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили 28 марта армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян и российский посол в Армении Сергей Копыркин, сообщили в МИД республики.

Mid.ru Сергей Копыркин

Участники переговоров обсудили ситуацию в районе села Парух в зоне ответственности миротворцев из России. Мирзоян заявил, что азербайджанские военные должны быть выведены из этого района.

Напомним, обострение нагорно-карабахского конфликта произошло 24 марта: азербайджанские военные заняли Парух, перейдя линию соприкосновения. Российские миротворцы остановили их дальнейшее наступление.