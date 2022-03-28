Москва, 28 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. С экономической точки зрения курс рубля должен существенно укрепиться. Об этом 28 марта заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Свою точку зрения эксперт объяснил тем, что у России, на фоне санкций, сложилось масштабное сальдо торгового баланса со странами Евросоюза.

«На сегодняшней бирже на такой объем евро и долларов нет покупателей кроме Банка России. У нас, в условиях санкций, складывается огромное положительное сальдо торгового баланса именно с Европой. Если пустить это на рыночную основу, то поднимется курс рубля, что не выгодно для российских экспортеров, да и для бюджета», — сказал Дубинин.