Москва, 28 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Ученые из Москвы, Донецка, Луганска, Крыма, Черногории провели 22 марта круглый стол и сформулировали актуальные задачи русской философии в контексте вызовов времени военной спецоперации. Россия живет в новой реальности, — констатировал Анатолий Черняев (Институт философии РАН, Москва), открывая встречу. — В обиход вошли такие понятия, как война, денацификация, русофобия, «пятая колонна»… Эти термины нуждаются в актуальном осмыслении — не только на журналистском и политологическом, но и на более глубоком, философском уровне. К сожалению, ведущие научные организации страны — центральные университеты, академические структуры — пока остаются в стороне от участия в решении этой задачи. Что не отвечает нашей исторической традиции, ведь всегда в годы войн — и Первой мировой, и Великой Отечественной — ученые и философы с первых же дней активно включались в патриотическую работу, разъясняли смысл войны в свете исторической миссии России, подчиняли этому программу своих исследований.

Пикассо и его персонажи. 1973

Говоря о проявившемся в ходе спецоперации на Украине геополитическом и цивилизационном партнерстве России и Китая, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов указал, что Восток давно столкнулся с проблемой: западная философия привлекательна, но не помогает Востоку выйти из интеллектуального, социального, экономического и политического кризиса, с которым он вошел в двадцатый век. Самоопределиться ему помогла собственная философия и культурная традиция, которая инкорпорировала лучшие западные образцы, но при этом осталась китайской или индийской философией. Хороший пример — сочетание конфуцианства и марксизма, давшее Китаю идеологическую платформу для бурного роста на рубеже веков. Борьба за традиционные ценности — это не возвращение к внешней атрибутике далекого прошлого, а поиск идеалов для построения современного общества, исходя из генетически присущих народу духовных основ, которые помогут отобрать из западного мира все лучшее, оставив в стороне все чужое и лишнее для развития собственной культуры и цивилизации.

Преподаватель философии и офицер народной милиции ДНР Андрей Коробов-Латынцев подчеркнул, что войны имеют идейную и онтологическую природу, яркий пример чему — война в Донбассе и спецоперация по демилитаризации Украины. Они могут быть осмыслены как в терминах столкновения цивилизаций (уже Хантингтон в своей одноименной книге предсказывал эту войну и раздел Украины), так и в религиозно-метафизическом плане, как борьба добра со злом. Реакция на украинские события — своего рода тест на философскую профпригодность, который наше научное сообщество не смогло пройти. Его представители закрылись в своих академических пещерах и «проморгали» важнейшее событие войны.

Поэт и философ из Черногории Милутин Мичович провел исторические параллели в судьбе Украины и Черногории, которые под влиянием прозападных сил отторгаются от собратьев по славянской православной цивилизации, в том числе — через попытки расколоть единую православную Церковь. Сегодня Россия — лидер сопротивления свободных народов американскому желанию господствовать над миром.

Доцент Крымского федерального университета философ Олег Шевченко указал, что спецоперация на Украине проводится не ради войны, а ради мира без нацистского государства у границ России. Глубинная задача денацификации — в том, чтобы показать и доказать гражданам Украины различие между патриотизмом и нацизмом. То, что всегда извращалось и трансформировалось в тезис: «Ненавидишь и желаешь смерти русскому, значит, ты — украинский патриот и веришь в Европейский выбор». Денацификацию важно проводить и в обычной школе, и на профессиональном философском диспуте, и в кино, и в роликах блогеров. Изменить законы можно за одну ночь, провести суд над нацистскими преступниками за год-два, но полноценная денацификация — это сложная и деликатная работа не на один год, обязательно с участием деятелей науки и культуры.

Профессор философии из Луганска и участник боевых действий Виталий Даренский констатировал: реакция Запада на денацификацию и демилитаризацию Украины свидетельствует, что Россия ведет войну за само свое существование — войну отечественную. Поэтому все, кто выступают против этой войны, — выступают против России, является её врагами и предателями. Для самой России происходящее — это мощное поворотное событие, означающее её окончательное возвращение в статус великой державы и запускающее процесс внутренних преобразований, в результате которых очень скоро мы увидим уже совсем другую страну — полностью самодостаточную и независимую от Запада. Процессы внутри России, запущенные благодаря военной операции на Украине, — это важнейший шаг к очищению российского культурного, информационного и образовательного пространства от явных и скрытых врагов России. Однако в этом вопросе нельзя надеяться только на государство, следует активно проявить гражданскую инициативу.

Резюмируя итоги обсуждения, Анатолий Черняев сказал, что Запад активно проникает в систему культуры, образования и науки России через свои философские концепции, гуманитарные стратегии, научные регламенты. Во многом через них формируется раскол общества. И, как представляется, именно они послужили черному делу цивилизационного разлома на Украине и активно способствовали появлению так называемой «пятой колоны» в современной России. Если мы хотим остаться собой и жить в суверенной России, необходимо освобождаться из плена западной «империи лжи» и противопоставить ее экспансии укорененную в традиционных российских ценностях философию, поддерживать и развивать ее на уровне науки и образования. Необходимо создавать интеллектуальные площадки и открывать проекты, которые могли бы интегрировать украинских философов, готовых к взаимодействию с российским научным сообществом.