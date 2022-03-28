Вашингтон, 28 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В США восстанавливается торговый баланс, однако любой экономический рост в текущем квартале может быть нивелирован медленными темпами накопления запасов на предприятиях, сообщает 28 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Согласно данным министерства торговли США, в феврале общий дефицит торгового баланса Соединённых Штатов снизился на 0,9% — до $106,6 млрд, экспорт вырос на 1,2% — до $157,2 млрд, что связано с увеличением поставок потребительских товаров на 6,3%.

Экспорт продуктов питания увеличился на 3,6%, а промышленных товаров на 2,6%. При этом экспорт автомобилей упал на 3,4%, поскольку производство испытывает проблемы из-за глобального дефицита полупроводников. Также наблюдалось значительное снижение экспорта капитальных товаров и прочих товаров.

При этом импорт товаров в США вырос на 0,3% — до $263,7 млрд. В том числе наблюдался значительный рост импорта промышленных товаров.