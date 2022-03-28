Архангельск, 28 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил региональному министру АПК обсудить с аграриями возможность увеличить объемы производства картофеля, сообщает областное правительство.

jamonation Картофель

«В прошлом году объем его производства у нас составил 2,5 тысяч тонн, — заявил глава региона. Думаю, сейчас самое время эти объемы наращивать и мы уже сейчас можем расширить площади под эту культуру почти на тысячу гектаров».

Предположительно, объемы производства картофеля регион планирует увеличить до 4,5 тысяч тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, республика Коми намерена загрузить архангельский порт лесом.