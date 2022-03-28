Ханты-Мансийск, 28 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском районе прошли первые окружные состязания по охотничьему биатлону. Об этом сообщает «Югра-ТВ».

Охотник

Спортсмены из Сургута, Нефтеюганска, Ханты-Мансийского района и столицы Югры разводили костры, стреляли из пневматической винтовки и устанавливали капканы.

Организаторы соревнований подготовили для спортсменов из четырёх команд трёхкилометровую трассу на базе отдыха «Остяко-Вогульск».

Первое место в охотничьем биатлоне заняла команда Нефтеюганского района, второе — у сургутской команды, третье — биатлонистов-охотников из из Ханты-Мансийска.