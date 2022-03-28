Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM По делу о хищении свыше 760 млн рублей из бюджета Выборгского района Ленинградской области судом в Санкт-Петербурге осужден бывший председатель районного комитета финансов Александр Болучевский, сообщает 28 марта объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Осужденный Александр Болучевский Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Как доказало следствие в суде, с 2018 по 2019 года бывший глава районной администрации Геннадий Орлов, председатель комитета финансов района Александр Болучевский, директор МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксана Чугункина, предприниматели Магомед Османов, Александр Синельников, Денис Мухортов, Алексей Котляренко, действуя организованной группой, вступили в преступный сговор и совершили хищение свыше 760 млн рублей.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Болучевского виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, два эпизода), а также ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 (покушение на дачу взятки), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

«Болучевский вину полностью признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на шесть лет», — рассказали в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд уже решил судьбу двух фигурантов дела. Так Чугункина и Котляренко, которые признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, были приговорены к 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать со всех осужденных, в счет возмещения материального ущерба в пользу МО «Выборгский район» Ленобласти, 764,2 млн рублей.

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