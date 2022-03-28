Москва, 28 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Есть несколько схем оплаты российского газа в рублях. Об этом 28 марта заявил экс-глава Центробанка Сергей Дубинин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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Одним из таких способов является снятие санкций с тех банков, которые обслуживают газовые контракты со странами Евросоюза. Однако на это Запад едва ли согласится, считает эксперт.

«Когда возникла ситуация, что поставлен вопрос о переводе на рубли, появилась необходимость для тех, кто будет оплачивать, для западных банков открыть рублевые корреспондентские счета в России. Иначе они просто не смогут оперировать с рублями. Соответственно нужно определиться, как Банк России будет осуществлять это. Рублевые счета могут быть открыты в самом Банке России. Но тогда Банк России в некотором смысле выводится из-под санкций», — сказал Дубинин.