Ярославль, 28 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Ярославле объявлены электронные аукционы на ремонт 8 автомобильных дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Улица Ударная в Ярославле

Мэрия Ярославля ищет подрядчиков на ремонт улицы 1905 года (максимальная стоимость контракта — 16 млн. рублей), улицы Рылеева (35,5 млн.), Батова (17,9 млн), Лесная (17,3 млн), Урочская (7,8 млн), Голубятная (11,2 млн), Малая Техническая (19,4 млн.) и Ударная (10,6 миллиона рублей). Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году подход к торгам по определению подрядчика на дорожные ремонты изменился. В предыдущие годы власти Ярославля старались объединять работы на нескольких улицах в один аукционный лот, сейчас подрядная организация ищется для каждой автомобильной дороги в отдельности. Сроки подачи заявок по каждой из 8 дорог завершаются в конце марта-начале апреля 2022 года. Итоги первого аукциона будут подведены 4 апреля.