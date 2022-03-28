Милан, Италия, , 18:01 — REGNUM 56-летний итальянский наставник «Милана» Стефано Пиоли, возглавляющий «россонери» с 9 октября 2019 года, был признан лучшим тренером марта в Серии А сезона 2021/22.

Стефано Пиоли Twitter@acmilan

В марте «Милан» одержал три победы в трех матчах регулярного сезона чемпионата Италии с «Наполи» (1:0 благодаря голу Оливье Жиру), «Эмполи» (1:0 благодаря голу Пьера Калюлю) и «Болоньей» (1:0 благодаря голу Исмаэля Беннасера).

После тридцати сыгранных туров итальянской Серии А 2021/22 «Милан», одержав двадцать побед, потерпев четыре поражения и набрав 66 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

В матче 31-го тура «Милан» примет «Болонью». Игра, которая состоится 4 апреля и пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», начнется в 21:45 по московскому времени.