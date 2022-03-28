Подгорица, , 17:59 — REGNUM Всего с 24 февраля по 25 марта в Черногорию приехали 8 333 гражданина Украины, из которых выехали 2 667, так что на данный момент в стране находится 5666 человек, сообщает МВД Черногории.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большинство беженцев с Украины сами ищут себе размещение. 31 беженец размещен в гостинице в городе Бело Поле на севере Черногории. Также в стране действуют два центра приема беженцев на 164 места. Пока там размещены восемь человек с Украины.

МВД сообщает, что есть возможность открыть еще 500 мест для приема беженцев, но пока в этом нет необходимости, так как многие украинцы покидают страну и отправляются в соседнюю Хорватию или другие страны ЕС.

До 25 марта был подан 761 запрос на временную защиту, большинство от женщин и детей.