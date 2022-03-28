28 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 18:07 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что российско-украинские переговоры, как ожидается, начнутся 29 марта в турецком Стамбуле, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

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"Нет смысла договариваться с укронацистами. Только лишь полная, окончательная и безвозвратная капитуляция!» — указывает Андрей Ф.

Многие пользователи выразили своё абсолютное непонимание смысла этих переговоров, ведь российская сторона уже многократно пыталась добиться от Украины хоть какой-нибудь адекватной реакции, но её старания были тщетны.

«Смысл с этими укрофашистами проводить встречи? В их делегации состоят Подоляк и Данилов, которые такие разговоры ведут против России между встречами делегаций, что никакие встречи с ними проводить нельзя? Только сразу пулю в лоб. Данилов призвал все страны, имеющие территориальные претензии к России, начинать против нашей страны войну. О каких переговорах с этим человеком может идти речь?» — удивляется Николай Ф.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

Некоторые комментаторы отмечают, что переговорщики от Украины, на самом деле, ничего не решают либо же не хотят решать, поэтому подобные встречи каждый раз оборачиваются нулевым результатом.

«А о чём ранее договорились эти делегаты? Киев так и не смог гуманитарные коридоры из Мариуполя обеспечить. Оказалось, что тамошние нацики вообще никаким приказам не подчиняются. С кем говорить-то по делу? С клоунами?» — задаётся вопросом Михаил С.

Часть людей полагает, что с нацистами договориться невозможно, их можно только ликвидировать.

«Я ни черта уже не понимаю: о чём с ними говорить? Вы видели, как наших солдат эти нацисты пытают? Месяц с этими уродами разговаривают, наболтаться не могут. Всех этих ублюдков будет ждать суд и казнь. Либо после успешного завершения спецоперации России, либо ускоренный небесный суд, на который нациков доставят российские солдаты в течение спецоперации», — пишет Виктория К.

Ряд пользователей указывает на то, что после нацисткой агрессии против Советского Союза с носителями человеконенавистнической идеологии договориться никто даже не пытался. Советские солдаты нанесли сокрушительный удар в самое сердце врага, что и стало завершающим словом той войны.

«О чём можно договариваться с нацистами? Только об их безоговорочной капитуляции. Сталин ни за что с Гитлером не стал бы переговоры вести после 1941 года. Советский Союз перешёл в контрнаступление, которое завершилось только в Берлине», — напомнил Иван П.

Нашлись и те, кто считает правильным лишь один путь — следовать приказу верховного главнокомандующего Российской Федерации, заключавшемуся в том, что необходимо вынудить Украину объявить безоговорочную капитуляцию, а также провести демилитаризацию и денацификацию этого государства.

«Такое ощущение, что эти переговоры что-то решают. Больше похоже на ширму, ведь президент России явно сказал: «Только капитуляция Украины». Никаких новых условий или уступок такие ультиматумы не подразумевают. Поэтому не надо обращать внимания на эти бессмысленные тёрки», — написал Кирилл А.

«Не надо нам этих встреч! Надо дождаться успешного выполнения приказа Путина, и дело с концом!» — считает Артём Ф.

Напомним, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что российско-украинские переговоры, как ожидается, начнутся 29 марта в турецком Стамбуле.