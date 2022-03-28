Курск, 28 марта 2022, 17:53 — REGNUM В Тамбове прошла донорская акция в поддержку донбасских беженцев «Всегда рядом». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, акция была организована региональным отделением Союза машиностроителей России.
Цель акции — обеспечить лечебные учреждения Тамбовской области необходимым запасом крови и ее компонентов для оказания медицинской помощи беженцам, эвакуированным с территории Донбасса.
Работники тамбовских предприятий на постоянной основе сдают кровь для медучреждений, которая затем используется при лечении тяжелобольных людей. Акцию поддержали более 50 человек. Только в первый день станцию переливания крови посетили 12 доноров.