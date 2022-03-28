Курск, , 17:53 — REGNUM В Тамбове прошла донорская акция в поддержку донбасских беженцев «Всегда рядом». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, акция была организована региональным отделением Союза машиностроителей России.

Донор mostlimb

Цель акции — обеспечить лечебные учреждения Тамбовской области необходимым запасом крови и ее компонентов для оказания медицинской помощи беженцам, эвакуированным с территории Донбасса.

«Беженцам из ДНР, ЛНР, а также Украины, которые эвакуированы в Тамбовскую область, централизованно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Однако среди беженцев есть люди, которые нуждаются в экстренной помощи, в том числе и в переливании крови. Поэтому Союз машиностроителей проводит эту донорскую акцию», — прокомментировал первый заместитель Тамбовского регионального отделения Союза машиностроителей Александр Пахомов.

Работники тамбовских предприятий на постоянной основе сдают кровь для медучреждений, которая затем используется при лечении тяжелобольных людей. Акцию поддержали более 50 человек. Только в первый день станцию переливания крови посетили 12 доноров.