Москва, , 17:52 — REGNUM Проект закона о поддержке бюджетов регионов на фоне санкционного давления Запада будет внесен в Госдуму правительством РФ на этой неделе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам заседания комитета с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Андрей Макаров Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«И я так полагаю, что по результатам сегодняшнего разговора закон будет внесен в Государственную думу уже на этой неделе», — сказал Макаров.

Он напомнил о поручении президента России по поддержке региональных бюджетов.

«По существу сегодня мы обсудили, каким образом этот закон должен вноситься в Госдуму, содержание этого закона, как мы будем по этому закону взаимодействовать… Это очень важно для выполнения всех социальных обязательств», — отметил глава комитета Госдумы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о дополнительной индексации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ.