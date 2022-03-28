Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Американские граждане теряют веру в мировое лидерство США, выявил опрос NBC News, проведенный в конце марта.

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Участников опроса просили отнести текущие события к категории «начала долгосрочного спада» или «трудному периоду». Только 44% респондентов выбрали второй ответ, еще 53% описали ситуацию, как «начало долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире».

Исследование также показало, что около 71% американцев считают, что США движутся по неправильному пути, и только 22% поддерживают происходящее в стране.

Уточняется, что опрос был проведен в период с 18 по 22 марта среди одной тысячи респондентов. Аналогичный опрос, проводившийся в декабре минувшего года, показал, что долгосрочного спада ожидали 48%, в ноябре эта цифра составляла 54%.

Напомним, ранее рейтинг одобрения работы главы Белого дома Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 40%.