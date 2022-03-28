28 марта 2022 | Время чтения 8 мин

Олег Айрапетов, , 18:40 — REGNUM Поражение Германской и распад Оттоманской и Австро-Венгерской империй привели к резкому изменению положения в Закавказье. Батумский договор был отменен, германские и турецкие войска уходили, их место занимали англичане. У местных националистических правительств возникали новые возможности, и главной проблемой стало перераспределение территорий на пространстве, где этническая чересполосица представляла основу для взаимоисключающих претензий сторон. Грузия, Армения и Азербайджан провозгласили границы, которые сделали неизбежными войны этих республик друг с другом. Практически без перерыва шел армяно-азербайджанский конфликт, особенно в Зангезурском и Шушинском уездах бывшей Елизаветпольской губернии, где армянское и мусульманское шиитское население составляло неустойчивое равновесие с небольшим преимуществом армян (118 098 чел. и 113 594 чел. в Зангезуре и 75 104 против 52 057 в Шушинском уезде), в то время как во всей губернии (1 249 494 чел.) также неустойчивое большинство составляли мусульмане-шииты — 416 955 чел. и мусульмане-сунниты — 264 923 чел.

Закавказье Иван Шилов © ИА REGNUM

Серьезной проблемой после попытки захвата Сочи и Туапсе оставалось и отношение Тифлиса к белому движению. В целом оно было враждебным. Правительство достаточно четко и ясно изложило его на страницах официоза — газеты «Грузия»: «с «деникинцами» может быть только непримиримая борьба за свободу».

Министр иностранных дел Грузии Е. П. Гегечкори публично заявил: «Мы стоим во всеоружии на страже. Мы никогда не питали и теперь не питаем никаких агрессивных намерений против кого бы то ни было. Не питаем их и против Добровольческой армии. Но я должен подчеркнуть, что всякое посягательство на нашу территорию и на нашу свободу встретит с нашей стороны отчаянное сопротивление. И это не фраза, не словесная угроза, а реальный факт, с которым придется считаться и посчитаться каждому».

Сложность заключалась в том, какие земли Тифлис считал своей территорией.

Территориальные претензии Азербайджана и Армении, представленные на Парижской мирной конференции (1919)

В сентябре 1918 г. в Екатеринодаре командование Добровольческой армии попыталось урегулировать отношения с Грузинской республикой путем переговоров. Переговоры продолжались два дня — со стороны добровольцев их вел ген. от инф. Алексеев, Тифлис представлял Гегечкори. Он сразу же занял бескомпромиссную позицию по отношению к вопросу о Сочинском округе, уже на второй день выяснилось, что согласия достигнуть не удастся. Алексеев был уже тяжело болен и с трудом сдерживал себя. Гегечкори начал с того, что предложил считать Добровольческую армию «частным начинанием частных лиц». Генерал предупредил:

«Я никому бы не посоветовал называть Добровольческую армию «частным начинанием частных лиц»… Если представители Грузии желают вести с нами переговоры, то я прошу их запомнить следующее: здесь не «частное начинание частных лиц», здесь строится Государство, здесь восстанавливается Россия!»

Именно это и не устраивало грузинских националистов. Генерал предложил установить разграничение по административной границе, Гегечкори категорически не соглашался с этим, настаивая на сохранении положения de facto, то есть грузинской оккупации. Тифлис надеялся на поддержку со стороны немцев, которых он собирался обеспечивать хлебом из Кубани.

Добровольческая армия

К концу 1918 — началу 1919 года хозяйничанье грузинских оккупантов в Сочинском округе привело к тому, что здесь началось повстанческое движение. С октября 1918 года обострились и грузино-армянские противоречия в Лорийском районе. Эривань начала вводить в населенные армянами села Борчалинского уезда свои войска, что вызвало ответную реакцию Тифлиса. Грузинское правительство потребовало вывода армянских войск за границу Тифлисской губернии. Столкновения не развились в крупный конфликт по причине присутствия немецких оккупационных сил. Кроме обострения на линии разграничения с Арменией, проблему для националистического правительства Грузии создавали национальные меньшинства, и прежде всего не признававшие власть Грузии абхазы и осетины.

Претензии Тифлиса в данном случае основывались на принципе сохранения административных границ, существовавших в Российской империи. 12(24) июня 1883 года Батумская область и Сухумский отдел были присоединены к Кутаисской губернии, образовав в ней два новых округа — Батумский и Артвинский. В марте 1919 года под контролем грузинской администрации были проведены выборы в Народный совет, который 20 марта 1919 года принял «Акт об автономии Абхазии», естественно, в составе Грузии. Разумеется, эта декларация не решила явно существовавших уже проблем. Злоупотребления оккупационных властей в Абхазии быстро лишили представителей Тифлиса поддержки, которую ей поначалу оказывала часть местного населения.

Далеко не все было просто и в районе современной Аджарии. 17 (30) марта 1903 года Батумский и Артвинский округа вновь были объединены в Батумскую область под управлением военного губернатора. В 1910 году в Батумской области проживало 137 912 чел. коренного населения (в Батуме оно было очень невелико — 1706 чел.) и 32 465 временно проживающего населения (абсолютное большинство из них — 27 767 — в Батуме). Батум был торговым и многонациональным городом. Накануне Первой мировой войны в нем жило около 30 тыс. чел., из них 28,9% грузин и мингрелов, 22% русских, 14,3% греков, 13,5% армян, 5% евреев, 6,5% остальных. При этом треть населения города была представлена иностранными подданными, из них 7 тыс. чел. имело подданство Турции, 2 тыс. — Греции, 640 — Персии и около 250 чел. — остальных стран. Большинство жителей области были грузинами-мусульманами (68 838 чел.), православных грузин из коренных жителей было только 289 чел., приезжих — 3862 чел. Кроме того, среди местных жителей имелись представители «разных азиатских национальностей» — это были мусульмане, считавшие себя турками (часть из них была отуречившимися грузинами). Таковых в 1910 году имелось 55 354 чел. В культурном и политическом отношении местные мусульмане тяготели к Турции. Тифлис явно видел в Батумской области продолжение Кутаисской губернии и не желал признавать за её жителями прав на автономию.

Артвинский округ на карте Батумской области

Проблема противостояния в Борчалинском уезде так и не была решена, и столкновение там становилось неизбежным. В начале декабря по линии разграничения начались стычки армянских и грузинских частей. Местные жители, доведенные до отчаяния поведением грузинских солдат, оказали активную помощь армянским частям. 12 декабря перестрелки переросли в бои. Грузинскими частями командовал ген.-м. князь Варден Цулукидзе, армянскими — Дро (Драстамат Канаян).

В декабре 1918 года грузины эвакуировали часть сил из Сочинского округа в связи с начавшейся войной с Арменией. При этом Тифлис не отказывался от претензий на эту территорию. За силовое решение проблемы выступали Черноморский генерал-губернатор ген.-м. А. П. Кутепов и начальник 2-й пехотной дивизии ген.-м. А. Н. Черепов. На первом этапе грузино-армянской войны инициатива принадлежала армянской стороне, которая довольно успешно начала наступление. Грузины отходили с потерями, бросая артиллерию и раненых. 18 декабря Тифлис начал частичную мобилизацию четырех возрастов. Тем временем армяне, дойдя до границ Борчалинского уезда, остановились, что дало возможность грузинам использовать передышку для подготовки контрудара. Он начался 28 декабря, и 30 декабря грузины вытеснили армян из спорной территории. Последующее соглашение, в разработке которого приняли участие новые хозяева региона — англичане и французы, — зафиксировало административную границу бывшей Тифлисской губернии с Эриванской как государственную, хотя, как показали дальнейшие события, местное население так и не смирилось с оккупационным режимом.

Армянская армия. 1918

24 янв. 1919 г. отряд ген.-м. А. Н. Черепова занял Сочи — его радостно приветствовали местные жители. К середине февраля территория округа была очищена от грузинской администрации и войск, командующий Приморским фронтом ген.-м. Александр Кониев (Кониашвили) и его штаб попали в плен. Добровольцы вышли на реку Бзыбь. В Грузии эти события вызвали крайне болезненную реакцию, которая усилилась после того, как в Абхазии против грузинской власти подняли восстание абхазы и армяне. Со своей стороны грузинские власти поддерживали «зеленых» и красных партизан в Сочинском округе. В начале апреля 1919 года грузинские войска попытались перейти в наступление против слабых заслонов ВСЮР на пограничной реке Бзыбь с целью захвата Сочи. Грузинские подразделения овладели Адлером и приступили к чисткам армянских и русских сел, правда, вскоре они были выбиты обратно подошедшими подкреплениями добровольцев.

В результате Тифлис обратился за помощью к представителям Англии для того, чтобы получить поддержку своим претензиям на этот раз со стороны Лондона. В результате было заключено соглашение, по которому грузинские силы выводились за реку Бзыбь, а добровольцы — за реку Мехадыр, нейтральная полоса занималась британскими войсками. Гагринский округ, таким образом, остался вне контроля ВСЮР. Граница осталась не установленной, весьма активны были и отряды «зеленых», и относительное спокойствие поддерживалось исключительно наличием войск. Деникин был вынужден держать там от 2,5 до 6,5 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, в Новороссийске постоянно находился вспомогательный крейсер и пара миноносцев. Время от времени эти корабли демонстрировали флаг у побережья и у разграничительной линии у реки Псоу. Их присутствие успокаивающе действовало и на грузин, и на «зеленых».

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