Южноуральск, Челябинская область, 28 марта, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области охранник одного из рынков угнал трактор-экскаватор. Его задержали сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Установлено, что этот гражданин решил почистить на стоянке снег, а затем съездить по своим делам в город. В пути его и задержали.

Пострадавшим оказался мужчина 1984 года рождения. Подозреваемому сейчас грозит до пяти лет заключения.