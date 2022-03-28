Москва, 28 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 28 марта, опустился ниже 100 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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По состоянию на 17:25 курс евро опустился на 5 рублей 99 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 99,01 рубля.

Тем временем курс доллара снизился на 5 рублей 18 копеек и достиг 90,82 рубля.