Мадрид, 28 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. 31-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом 28 марта сообщил журналист Луис Санчес в своем Twitter-аккаунте.

(сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru Эден Азар

По информации источника, 31-летнему нападающему предстоит перенести операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости. Скорее всего, футболиста не сможет сыграть до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Эден Азар принял участие в 22-х матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Азар выступает за «Реал» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Челси» за 115 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Бельгии в 16 миллионов евро.