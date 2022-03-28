Калуга, , 17:51 — REGNUM Работники Калужского турбинного завода собрали 765 кг гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, прибывшим регион, в рамках благотворительной акции «Всегда рядом», объявленной Калужским региональным отделением «Союза Машиностроителей России». Об этом 28 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса Фото пресс-службы Калужского турбинного завода

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На пункты сбора гуманитарной помощи заводчане несли продукты длительного хранения, средства гигиены и новые вещи для детей и взрослых, детские игрушки. Пункты сбора й помощи для жителей Донбасса были организованы на проходных завода

Собранные вещи и продукты доставили на калужский пункт приема гуманитарной помощи организации «Российский Красный крест», откуда груз будет отправлен беженцам с Донбасса.

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