Белгород, , 17:44 — REGNUM Завершена масштабная реставрация исторического полотна музея-диорамы «Огненная дуга» в Белгороде, сообщает 28 марта пресс-служба правительства региона.

Фрагмент музея-диорамы Https://belregion.ru

Работы проводили специалисты Студии военных художников имени Грекова. Реставраторы сняли укрытие диорамы, заменили подвесной потолок и натянули светоотражающее полотно, вычистили пыль, восстановили колорит местности, детали и предметы. В основу художественного замысла диорамы положено танковое сражение под Прохоровкой в 1943 году, в годовщину которого, 12 июля, и планируют открыть обновлённый музей.

Как сообщало ИА REGNUM, на капитальный ремонт музея-диорамы, начатый в 2020 году, власти выделили 97 млн рублей.