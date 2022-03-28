Москва, , 18:38 — REGNUM Американцы стремятся вовлечь Молдавию в конфликт с Россией, а среди европейцев единства подходов по этому вопросу нет. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Бывший вице-президент США Майк Пенс и Майя Санду (сс) Office of Vice President

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«ЕС, как и США, в своей политике в отношении Приднестровья руководствуются соображениями необходимости вывода российских военных, включая миротворцев, с территории Приднестровья», — заявил эксперт.

При этом ЕС стремится сделать это мирным путем, бесконечно повторяя мантры о необходимости возобновить переговорный процесс, стагнирующий с 2019 года, отметила Харитонова.

США, используя в целом ту же риторику, руками Румынии и Польши не прочь втянуть Молдавию в конфликт с Россией, так как это укладывается в их стратегические планы вовлечения России в гибридную войну на истощение на как можно большем количестве фронтов, пояснила политолог.

При этом, в отличие от США, в ЕС нет консолидированной позиции в отношении ПМР: часть стран стала проводником американских интересов в регионе, часть привычно выступает за обеспечение европейской безопасности мирными средствами, заключила эксперт.

Напомним, что на фоне проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода ОГРВ из Приднестровья.