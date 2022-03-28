Вашингтон, 28 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Верховный суд США отказал сталелитейным компаниям в праве оспорить решение экс-президента Дональда Трампа, который в 2018 году удвоил тарифы на импорт стали из Турции по соображениям национальной безопасности, сообщает 28 марта Reuters.

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Судьи отклонили апелляцию импортеров стали, которые попытались обжаловать решение суда низшей инстанции, также отклонившего их апелляцию.

Отметим, что иск подали такие компании, как Transpacific Steel LLC и Jordan International Company, а также турецкий производитель стали Borusan Mannesmann (BRSAN.IS) и его американская дочерняя компания.

Напомним, что Трамп повысил 25-процентный тариф до 50%. По мнению сталелитейных компаний данное решение превысило полномочия главы Белого дома. Руководство компаний потребовало от правительства США компенсировать $54 млн, которые они заплатили в качестве пошлин.