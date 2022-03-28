Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Облицовка фасада жилого комплекса на юге Санкт-Петербурга, рухнувшая на голову молодой женщины, отправила ее в реанимацию. Об этом 28 марта сообщают очевидцы в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

«Варшавская улица, 6. Со стены дома отклеилась плитка и упала на девушку. Пострадавшую забрала реанимация», — сообщают горожане.

Как видно на видеозаписи, опубликованной в социальной сети, большой фрагмент кусок фасадной плитки упал, когда женщина выходила из стоматологии. После удара она самостоятельно открыла дверь и вернулась в помещение.

Видео: группа «ДТП и ЧП СПб», Андрей Н. (https://vk.com/spb_today)