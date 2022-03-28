Лондон, , 17:34 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, «Эвертон» планирует в ближайшее летнее трансферное окно выставить на трансфер 25-летнего английского атакующего полузащитника Деле Алли.

Деле Алли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Деле Алли выступает за «Эвертон» с 31 января 2022 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» на правах свободного агента. Текущее соглаш6ение Алли с «ирисками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Деле Алли принял участие в 24-х матчах за «шпор» и «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами (оба — с пенальти) и одной результативной передачей.

За «Тоттенхэм» Алли выступал с 2 февраля 2015 года после перехода из «Милтон-Кинс Донс» за 6,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость английского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.