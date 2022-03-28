Ташкент, , 17:32 — REGNUM В Ташкенте началось совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, на повестке дня — меры по реализации задач, определенных в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения, а также проводимая работа в рамках общенационального проекта «Яшил макон».

В медицинском центре Dr.jayesh amin

На совещании отмечено, что до конца года 22 республиканских центра страны должны будут внедрить в не менее 100 ранее высокотехнологичных методов лечения.

«Главам регионов поручено до 25 апреля зарегистрировать все первичные учреждения и составить перечень необходимого и ремонтируемого оборудования», — сообщает пресс-служба.

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