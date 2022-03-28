Копейск, Челябинская область, 28 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области женщина 1998 года рождения фиктивно прописала в своей квартире четверых иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, за регистрацию она брала с граждан ближнего зарубежья деньги. При этом фактически жильё им не предоставляла.

Сейчас ей грозит дог трёх лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе выявили уже несколько подобных случаев.