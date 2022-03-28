Ташкент, 28 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На совещании од председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 28 марта обсуждаются меры по реализации задач, определенных в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения, а также проводимая работа в рамках общенационального проекта «Яшил макон», сообщает пресс-служба Мирзиёева.

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На этом мероприятии «было много просьб о повышении на 40% месячной зарплаты анестезиологов-реаниматологов в системе скорой медицинской помощи».

«В течение недели была поставлена задача внести в правительство проект постановления о положительном решении этого вопроса», — сообщает пресс-служба.