Москва, 28 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Заморозив российские активы Запад нарушил саму основу капитализма — неприкосновенность частность собственности. Об этом 28 марта заявил экономист Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Когда условный капитализм нарушает священное право собственности, это означает, что в отношениях наступила такая пропасть, которую быстро не вернёшь», — сказал Калашников.

На фоне масштабных санкций перед Россией стоит вопрос о создании новой модели экономики. Без этого положительных изменений ждать не приходится, считает эксперт.