Москва, , 17:25 — REGNUM Курс доллара в понедельник, 28 марта, опустился ниже 92 рублей впервые с начала месяца. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По состоянию на 17:00 курс доллара опустился на 4 рубля 16 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 91,84 рубля, что является минимальным показателем с 1 марта.

Тем временем курс евро снизился на 4 рубля 50 копеек и достиг 105,50 рубля.