Ташкент, 28 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Ташкенте началось совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Как сообщает пресс-служба президента, обсуждаются меры по реализации задач, определенных в ходе открытого диалога с представителями сферы здравоохранения, а также проводимая работа в рамках общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство).

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В связи с этим глава государства поставил ряд задач. Так, Мирзиёев поручил провести в апреле целевой скрининг одного миллиона человек из различных групп риска, а также у 700 тысяч детей и 100 тысяч беременных женщин.

Он также поручил сократить не менее чем на 20% очередь пациентов, поступающих в районные и городские больницы, за счет организации дневных стационаров в каждой семейной поликлинике.

Мирзиёев сообщил, что 26 центров семейной медицины в регионах Узбекистана полностью отремонтированы, обеспечены необходимым персоналом, оборудованием и лекарствами.