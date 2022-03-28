Москва, 28 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий понятие «спортивные сооружения» для содержания беговых дорожек трасс, внесли в Госдуму депутаты от ДЛПР во главе с Дмитрием Свищевым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM По всему периметру парка сделаны беговые дорожки

Из-за нынешнего определения плоскостные сооружения, такие как беговые дорожки, поля с естественным покрытием без обустройства дренажных систем и систем подогрева, лыже-роллерные трассы, беговые и так далее могут лишиться бюджетного финансирования на содержание.

Законопроектом предлагается уточнить формулировку понятия «спортивные сооружения» исключив из него обязательный признак объекта недвижимого имущества и наделив его статусом объекта некапитального строительства с возможностью подключения к сетям инженерного обеспечения, предусмотрев при этом возможность заглубления основания строения глубиной до 0,5 м, что не создает прочной связи с землей и, как следствие, позволяет исключить основополагающий признак недвижимых вещей.

Одновременно предлагается уточнить сферу применения положений указанной статьи, исключив правила проектирования, строительства, территориального зонирования, правила землепользования и застройки и градостроительных регламентов из применения к спортивным сооружениям.

Власти регионов смогут определять правила размещения подобного рода объектов, исходя из природно-климатических условий региона, следует из документа.

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