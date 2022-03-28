Киржач, Владимирская область, , 17:21 — REGNUM Во Владимирской области 27 марта, в день гибели первого космонавта планеты Юрия Гагарина и его лётного наставника Владимира Серёгина, в Киржачском районе состоялся традиционный памятный митинг близ деревни Новосёлово. Мероприятие посетил генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщила пресс-служба областной администрации.

Юрий Гагарин

«Юрий Алексеевич Гагарин и Владимир Сергеевич Серёгин вошли в историю не только нашей страны — всего мира. Достижения Циолковского, Королёва, Гагарина — то, что казалось мечтой, было реализовано талантливыми советскими людьми. Все они — гордость нашей страны. Трагедия оборвала жизни Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Но благодарные потомки и все люди Земли всегда будут помнить их подвиг. В современных реалиях отсылки к героическому прошлому как никогда важны. Видим, как бесцеремонно отдельные представители мирового сообщества забывают всё то, что нас объединяло, людей, которые внесли огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. Мы помним о прошлом и верим в будущее и в свою правоту», — сказал Александр Авдеев.

Памятник на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина установили в 1975 году. В 2016 году стартовала масштабная реконструкция мемориального комплекса. Её инициатором выступил дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Алексей Леонов. Была восстановлена церковь Андрея Первозванного, свод которой украсила Солнечная система, а колокола носят имена космонавтов. Летом 2020 года на звонницу храма подняли десятый колокол, названный именем Алексея Леонова, который ушёл из жизни 11 октября 2019 года.

В 2017—2018 годах на выделенные из областного бюджета 20 млн рублей установлены фундаменты и бетонные конструкции постамента для самолёта и трибуна с памятником «Звезда», 20 именных и две входные стелы. Для дальнейшей реализации проекта требуются серьёзные средства. Необходимо установить на постамент истребитель МиГ-29. Кроме того, требуется провести благоустройство и выполнить наружное освещение территории мемориала, а также восстановить гостевой Дом космонавтов, утраченный в результате пожара в апреле 2019 года. По словам Александра Авдеева, реализовать проект планируют с участием региона и федеральных властей.