Псков, , 18:08 — REGNUM Вопреки нестабильной экономической обстановке в Псковской области пока не отказались ни от одного инвестиционного проекта. Об этом 28 марта заявила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Псковский телеграм Online», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инвестиции Анна Красноперова

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В Псковской области разделяют два типа инвесторов: резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) и резиденты всей остальной территории области. Инвесторы пока пересматривают условия участия, поскольку возможность кредитования осложнилась за счёт повышения ставок.

«Пока мы не получили ни от одного отказа от реализации инвестиционных проектов. Да, сказали, что будут пересматривать, будут заново повторно выходить на инвестиционный совет. Уже понятно, что там будут иные результаты их планирования инвестиционных проектов», — заявила Нинель Салагаева.

Вместе с тем поступило письмо от одного из резидентов ОЭЗ о невозможности реализации инвестиционного проекта из-за ограничений, которые ввели на территории европейских государств. Это означает невозможность получения инвестиций от планируемых лиц за рубежом.

Представитель исполнительной власти региона отметила, что всё же с трудностями столкнулись многие предприятия региона. На фоне нестабильной экономической ситуации в Псковской области возобновил работу оперативный штаб по обеспечению бесперебойного функционирования экономики. Он ежедневно ведёт работу по мониторингу состояния предприятий.

Регион оказывает поддержку местному производству и бизнесу. Так, власти переформатировали работу фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Пакет на этот год за счёт возвратных предыдущих займов составляет порядка 300 млн рублей. В области увеличили размер по займам с одного до пяти миллионов рублей в целях пополнения оборотных средств. При этом ставки остались те же.

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