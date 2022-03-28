Красноярск, , 17:19 — REGNUM ЧП в детсаду №31 в Красноярске 28 марта шокировало жителей региона. В дошкольное учреждение проникла молодая девушка с ружьём. Выяснилось, что перед этим красноярка убила своего отца.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Как сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР по региону, 19-летняя красноярка задержана по подозрению в убийстве своего отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 28 марта девушка проникла в помещение группы детского сада на улице Менжинского. В группе красноярку встретила воспитатель, которая заметила видневшееся из-под её пальто ружьё.

Пока воспитатель пыталась отобрать оружие, произошёл выстрел в сторону стены помещения. Никто не пострадал. Установлено, что 25 марта подозреваемая посещала детский сад под предлогом трудоустройства.

Как уточнили в ведомстве, днём 28 марта перед посещением детсада девушка убила своего 56-летнего отца в квартире на улице Яковлева, выстрелив в него из ружья.

Злоумышленница задержана.

В рамках расследования также организованы процессуальные проверки в отношении должностных лиц детсада и сотрудников фирмы «Пересвет», оказывающих там услуги по охране.

Расследование продолжается.

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